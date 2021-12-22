НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине

Игроки НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия спортсменов в главном турнире четырехлетия. Причина – нарушение графика регулярного чемпионата, вызванное коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее НХЛ сообщила о приостановлении игр до Рождества. Начиная с четверга, 23 декабря, поединки проводиться не будут. Если обстановка с заражениями стабилизируется, то сезон возобновится после Рождества.