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НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине

22 декабря 2021 22:40
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Игроки НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине-1

Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия спортсменов в главном турнире четырехлетия. Причина – нарушение графика регулярного чемпионата, вызванное коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее НХЛ сообщила о приостановлении игр до Рождества. Начиная с четверга, 23 декабря, поединки проводиться не будут. Если обстановка с заражениями стабилизируется, то сезон возобновится после Рождества.  

# Хоккей # Фотофакт

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