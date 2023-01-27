Мария Шканова завоевала серебро в слаломе на Всероссийских международных соревнованиях

На Всероссийских международных соревнованиях в Манжероке, что на Алтае, Мария Шканова вновь была в числе лучших в слаломе. Белорусская горнолыжница завоевала серебряную награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего в соревнованиях по слалому принимали участие 52 спортсменки. Россиянка Виталина Гирина показала лучший результат. Мария была второй, а бронзовая награда в активе еще одной российской горнолыжницы Ренаты Абдулкаюмовой. Следующий старт, в котором примет участие Мария Шканова, – это Кубок России. Соревнования пройдут там же, на Алтае, 31 января.