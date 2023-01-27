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Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по допуску белорусов и россиян к международным стартам

27 января 2023 19:41
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Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию Международного олимпийского комитета по допуску белорусов и россиян к международным стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по допуску белорусов и россиян к международным стартам-1

В первую очередь это касается Азиатских игр и квалификации к Олимпиаде в Париже. Представители Европейских олимпийских комитетов осознают важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы. И считают, что спортсменам не следует запрещать принимать участие в турнирах только на основании того, какой у них паспорт. Каждый атлет имеет право соревноваться.

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# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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