Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по допуску белорусов и россиян к международным стартам

Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию Международного олимпийского комитета по допуску белорусов и россиян к международным стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первую очередь это касается Азиатских игр и квалификации к Олимпиаде в Париже. Представители Европейских олимпийских комитетов осознают важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы. И считают, что спортсменам не следует запрещать принимать участие в турнирах только на основании того, какой у них паспорт. Каждый атлет имеет право соревноваться.