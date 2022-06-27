Чемпионат Беларуси по футболу. Как завершились противостояния 12-го тура?

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси завершился 12-й тур, в рамках которого было сыграно 8 противостояний, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

27 июня раунд закрывал матч лидера турнирной таблицы «Энергетика-БГУ» и аутсайдера «Днепра». Несмотря на статус фаворита, минчане на домашнем поле не смогли победить. Итоговый счет 1:1. Таким образом, у «студентов» не получилось уйти в отрыв от минского «Динамо», которое в таблице занимает второе место. Коллективы разделяет один балл.