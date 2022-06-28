«Энергетик-БГУ» примет БАТЭ. Определились пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. Центральным матчем этапа можно уверенно назвать противостояние, в котором минский «Энергетик» примет борисовский БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Студенты» на данный момент уверенно идут в чемпионате страны, занимая первое место. А их именитые соперники в последнем матче потеряли очки, вничью сыграв с «Неманом». Сейчас они располагаются на третьей позиции в турнирной таблице. Действующие обладатели трофея, футболисты «Гомеля», дома сыграют против бобруйской «Белшины».