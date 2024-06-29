Прямой эфир

На Евро-2024 стартовала стадия плей-офф. Смотрите матч Германии и Дании в прямом эфире СТВ

29 июня 2024 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На чемпионате Европы по футболу сегодня, 29 июня, стартует стадия плей-офф. Соперники начнут выяснять отношения в рамках одной восьмой финала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Евро-2024 стартовала стадия плей-офф. Смотрите матч Германии и Дании в прямом эфире СТВ-1

Нашему телезрителю в прямом эфире в 21:15 мы предложим противостояние сборных Германии и Дании. Хозяева форума провели групповой этап на одном дыхании, одержав две победы и один раз сыграв вничью. Бундестим оказались первыми, кто оформил билет в нокаут-раунд. Причем было заметно, что в сражении со Швейцарцами фаворит элементарно экономит силы. Судьба Дании оставалась неясной до заключительного тура. В итоге они прошли дальше со второй позиции. Но результативность явно оставляет желать лучшего – два мяча в трех дуэлях. Поэтому практически все специалисты пророчат победу команде Германии.

На Евро-2024 стартовала стадия плей-офф. Смотрите матч Германии и Дании в прямом эфире СТВ-4

Как получится на практике, покажем вечером. А стартует игровой день поединком сборных Швейцарии и Италии. Нужно отметить, что начиная с одной восьмой, в один день проходят только по две дуэли.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Женская сборная Беларуси по баскетболу 3x3 завоевала серебряные награды первого тура ЕКЛ
28 июня 2024 19:29

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3x3 завоевала серебряные награды первого тура ЕКЛ

Во второй день ЧБ по лёгкой атлетике было разыграно 23 комплекта наград
28 июня 2024 19:19

Во второй день ЧБ по лёгкой атлетике было разыграно 23 комплекта наград

В третий день соревнований белорусы завоевали 10 медалей на играх «Дети Азии» в Якутске
28 июня 2024 19:08

В третий день соревнований белорусы завоевали 10 медалей на играх «Дети Азии» в Якутске