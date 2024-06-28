Женская сборная Беларуси по баскетболу 3x3 завоевала серебряные награды первого тура ЕКЛ

Наши девушки без особых проблем дошли до финала. Но в решающем противостоянии уступили представительницам коллектива «ЦОП-Петербург» – 10:22. Отметим, с этими оппонентками белоруски ранее играли на групповом этапе. Тогда им удалось взять верх, но в титульном матче сильнее были уже россиянки. За медали турнира боролась и наша мужская команда. Однако парни завершили борьбу на стадии 1/4.