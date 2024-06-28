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Женская сборная Беларуси по баскетболу 3x3 завоевала серебряные награды первого тура ЕКЛ

28 июня 2024 19:29
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Женская сборная Беларуси по баскетболу 3x3 завоевала серебряные награды первого тура Единой Континентальной Лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3x3 завоевала серебряные награды первого тура ЕКЛ-1

Наши девушки без особых проблем дошли до финала. Но в решающем противостоянии уступили представительницам коллектива «ЦОП-Петербург» – 10:22. Отметим, с этими оппонентками белоруски ранее играли на групповом этапе. Тогда им удалось взять верх, но в титульном матче сильнее были уже россиянки. За медали турнира боролась и наша мужская команда. Однако парни завершили борьбу на стадии 1/4.

# Баскетбол

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