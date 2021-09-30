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Пулевая стрельба. Белорусский спортсмен Абдул-Азиз Курди выиграл золото юниорского чемпионата мира

30 сентября 2021 22:23
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Новости Беларуси. Первая медаль появилась в копилке белорусов, выступающих на юниорском чемпионате мира по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем сразу золото.

Пулевая стрельба. Белорусский спортсмен Абдул-Азиз Курди выиграл золото юниорского чемпионата мира-1

Самым метким на планете оказался наш Абдул-Азиз Курди. Ему не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Причем победил спортсмен с запасом.

# Спортивные соревнования # Абдул-Азиз Курди # Фотофакт

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