Пулевая стрельба. Белорусский спортсмен Абдул-Азиз Курди выиграл золото юниорского чемпионата мира

Новости Беларуси. Первая медаль появилась в копилке белорусов, выступающих на юниорском чемпионате мира по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем сразу золото.

Самым метким на планете оказался наш Абдул-Азиз Курди. Ему не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Причем победил спортсмен с запасом.