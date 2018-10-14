Пятеро россиян стали новыми кандидатами на включение в состав сборной РБ по биатлону

Новости Беларуси. 13 октября Белорусская федерация биатлона (БФБ) проинформировала о новых кандидатах в состав национальной команды Беларуси.

Как сообщается на сайте федерации, Союз биатлонистов России разрешил пятерым российским биатлонистам перейти в БФБ для продолжения спортивной карьеры и дальнейшего совершенствования мастерства.

Биатлонисты Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Никита Лобастов, Анна Мусатова и Арина Яборова рассматриваются в качестве кандидатов на включение в состав цациональной команды РБ. К спортсменам не будет применён двухлетний ограничительный срок, связанный со сменой спортивного гражданства.

В пресс-службе БФБ отметили, что федерация пытается преодолеть трудности, которые вызваны неэффективностью прежней системы подготовки спортивного резерва.

Ещё одной трудностью для белорусского биатлона стал уход олимпийских чемпионок Скардино и Домрачевой. В начале июня о завершении спортивной карьеры сообщила Надежда, а в конце того же месяца попрощалась и поблагодарила всех за поддержку Дарья.