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На «Динамо» стартовал ретроматч футбольных сборных Беларуси и России

07 июля 2024 13:55
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Пока на чемпионате Европы по футболу небольшая пауза, всех минчан и гостей столицы ждет незабываемый праздник спортивной и музыкальной ностальгии. Считаные минуты назад прозвучал стартовый свисток ретроматча «Лига легенд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Динамо» стартовал ретроматч футбольных сборных Беларуси и России-1

На олимпийском стадионе «Динамо» в товарищеском поединке сошлись прославленные игроки Беларуси и России. Однако зрителей, пришедших на стадион, 7 июля ожидал не только футбольный матч. Прежде чем занять места на трибунах, жители и гости столицы весело провели время на танцплощадке: для них устроили ретродискотеку с участием звезд эстрады. Кроме того, прошла автограф-сессия, в избытке были и другие активности – болельщики оказались причастны к настоящему празднику.

На «Динамо» стартовал ретроматч футбольных сборных Беларуси и России-4


Россия и Беларусь – это дружественные страны. Думаю, что их соперничество носит чисто спортивный характер. Будем болеть за наше единство, а не за борьбу.

На «Динамо» стартовал ретроматч футбольных сборных Беларуси и России-7

Андрей Аршавин, экс-игрок сборной России по футболу:
Думаю, что, если мы сегодня проиграем, то пригласим белорусов в Москву.
– Волнение присутствует или предвкушение?
– На данный момент нет, может быть, волнение появится на поле, когда мне дадут мяч.

На «Динамо» стартовал ретроматч футбольных сборных Беларуси и России-10

Юрий Семин, главный тренер сборной России по футболу:
Самое важное в этом матче, чтобы зрители, которые придут, получили удовольствие. Уйдя со стадиона, чтобы люди вспомнили этих хороших игроков и хорошую игру сегодняшнюю.

Ретроматч приурочен к важной дате – 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Футбол # Андрей Аршавин

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