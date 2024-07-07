На «Динамо» стартовал ретроматч футбольных сборных Беларуси и России

Пока на чемпионате Европы по футболу небольшая пауза, всех минчан и гостей столицы ждет незабываемый праздник спортивной и музыкальной ностальгии. Считаные минуты назад прозвучал стартовый свисток ретроматча «Лига легенд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На олимпийском стадионе «Динамо» в товарищеском поединке сошлись прославленные игроки Беларуси и России. Однако зрителей, пришедших на стадион, 7 июля ожидал не только футбольный матч. Прежде чем занять места на трибунах, жители и гости столицы весело провели время на танцплощадке: для них устроили ретродискотеку с участием звезд эстрады. Кроме того, прошла автограф-сессия, в избытке были и другие активности – болельщики оказались причастны к настоящему празднику.





Россия и Беларусь – это дружественные страны. Думаю, что их соперничество носит чисто спортивный характер. Будем болеть за наше единство, а не за борьбу.

Андрей Аршавин, экс-игрок сборной России по футболу:

Думаю, что, если мы сегодня проиграем, то пригласим белорусов в Москву.

– Волнение присутствует или предвкушение?

– На данный момент нет, может быть, волнение появится на поле, когда мне дадут мяч.