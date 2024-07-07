Большой футбол переехал в Минск. Аршавин, Глеб и не только 7 июля играют на «Динамо»
Пока на чемпионате Европы по футболу небольшая пауза, всех минчан и гостей столицы ждет незабываемый праздник спортивной и музыкальной ностальгии. Уже сегодня, 7 июля, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» пройдет ретроматч «Лига Легенд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это спортивное мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В предстоящем поединке встретятся прославленные игроки Беларуси и России. На поле выйдут настоящие гранды мирового и отечественного футбола.
Например, победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб, а также бронзовый призер чемпионата Европы бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. Начнется футбольный праздник с ретродискотеки, где выступят звезды российской эстрады, а в 16:30 стартует и сам матч. Гостей стадиона ждет насыщенная развлекательная программа, а также фото- и автограф-сессии.