Большой футбол переехал в Минск. Аршавин, Глеб и не только 7 июля играют на «Динамо»

Пока на чемпионате Европы по футболу небольшая пауза, всех минчан и гостей столицы ждет незабываемый праздник спортивной и музыкальной ностальгии. Уже сегодня, 7 июля, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» пройдет ретроматч «Лига Легенд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это спортивное мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В предстоящем поединке встретятся прославленные игроки Беларуси и России. На поле выйдут настоящие гранды мирового и отечественного футбола.