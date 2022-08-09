На детском турнире по теннису «Золотая ракетка» определились первые участники «Финала четырёх»

Новости Беларуси. Завершились матчи первой группы второго тура республиканского детского турнира по теннису «Золотая ракетка» на призы Президентского спортивного клуба среди ребят, чей возраст не превышает 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже определись первые участники «Финала четырех». Ими стали команда Городского центра олимпийской подготовки и клуба Yestoday. Еще два участника главного старта станут известны 13 августа. Также пройдет розыгрыш всех позиций итогового протокола. Отметим, что нынешний турнир играется в новом формате.

Владислав Баранов, представитель команды:

Для их уровня очень много интересных матчей, некоторые дети играют как профессионалы. У них есть матчи, которые длятся по три часа. Для детей это просто колоссальный опыт. Спасибо большое организаторам за турниры, Президентскому спортивному клубу, что организовывают такие мероприятия. Если их будет больше, уровень тенниса в целом будет расти.

Екатерина Лисица, генеральный секретарь Белорусской федерации тенниса:

Всем участникам, капитанам, представителям команд очень нравится новый формат. Потому что он более компактный – мы играем три дня. У детей больше возможности и времени друг с другом познакомиться, то есть быть соперниками не только на корте, но и друзьями вне корта.