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На детском турнире по теннису «Золотая ракетка» определились первые участники «Финала четырёх»

09 августа 2022 14:48
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Новости Беларуси. Завершились матчи первой группы второго тура республиканского детского турнира по теннису «Золотая ракетка» на призы Президентского спортивного клуба среди ребят, чей возраст не превышает 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На детском турнире по теннису «Золотая ракетка» определились первые участники «Финала четырёх»-1

Уже определись первые участники «Финала четырех». Ими стали команда Городского центра олимпийской подготовки и клуба Yestoday. Еще два участника главного старта станут известны 13 августа. Также пройдет розыгрыш всех позиций итогового протокола. Отметим, что нынешний турнир играется в новом формате.

На детском турнире по теннису «Золотая ракетка» определились первые участники «Финала четырёх»-4

Владислав Баранов, представитель команды:
Для их уровня очень много интересных матчей, некоторые дети играют как профессионалы. У них есть матчи, которые длятся по три часа. Для детей это просто колоссальный опыт. Спасибо большое организаторам за турниры, Президентскому спортивному клубу, что организовывают такие мероприятия. Если их будет больше, уровень тенниса в целом будет расти.

На детском турнире по теннису «Золотая ракетка» определились первые участники «Финала четырёх»-7

Екатерина Лисица, генеральный секретарь Белорусской федерации тенниса:
Всем участникам, капитанам, представителям команд очень нравится новый формат. Потому что он более компактный – мы играем три дня. У детей больше возможности и времени друг с другом познакомиться, то есть быть соперниками не только на корте, но и друзьями вне корта.

На детском турнире по теннису «Золотая ракетка» определились первые участники «Финала четырёх»-10

Отметим, что в 2022 году в турнире заявлено рекордное количество команд – 15. «Финал четырех» пройдет в Минске в ноябре.

# Теннис # Владислав Баранов # Екатерина Лисица # Фотофакт

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