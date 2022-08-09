«Это очередной вызов». Главный тренер ВК «Строитель» о подготовке молодёжи к игре в Российской суперлиге

Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Строитель» готовится к новому сезону. В календаре 2022-й и 2023-й значатся как игры чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Олега Микановича начнут внутренний турнир как со стадии плей-офф, так и Российской суперлиги.

С прошлого сезона состав команды претерпел значительные изменения. В составе финалиста отечественного первенства и обладателя Кубка страны осталась лишь молодежь, среди которой Никита Коновалов и Никита Маршавин. Всего шесть человек. Сегодня средний возраст команды составляет 21 год. Особенно в составе просели центральная линия и диагональные. Однако укрепляют и другие позиции. Сейчас активно идут переговоры с белорусскими игроками. Новичков принимают охотно. Последнее приобретение – доигровщик Иван Коротаев из московского «Динамо». Перед главным тренером стоит задача создать новую дружину с хорошим потенциалом, игроки которой усилят и национальную сборную страны.

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:

Это очередной вызов. Собрать молодую команду и что-то с ней попытаться показать. Для них это действительно хороший старт. Будут много по голове получать, причем очень серьезно, но это нужно выдерживать и расти. Сенсации можно, конечно, преподнести определенными командами, но нужно все равно бороться в каждой игре за каждый мяч. Без этого мы реально не будем расти. Ставку сделали именно на тех молодых ребят, перспективных, которые, надеемся, будут в дальнейшем играть в нашей взрослой сборной.

Стартовые игры в новом сезоне запланированы с 1 по 4 сентября в Нижневартовске. Это первый тур Кубка России. Помимо белорусов, в группе значатся Нижний Новгород, «Югра-Самотлор» и «Динамо-Москва». Капитан белорусов Илья Лопато уверен – его партнеры заряжены и мотивированы.

Илья Лопато, капитан ВК «Строитель»:

Будем готовиться как к топовым командам чемпионата, так и к середнячкам и тем, кто чуть ниже среднего в таблице. Поэтому какого-то недонастроя или шапкозакидательского отношения не будет точно. Есть общая цель, и мы вместе будем к ней идти. Попасть в плей-офф.