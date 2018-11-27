На что сделает акценты новый председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский

Новости Беларуси. Эдуард Венский – новый председатель Белорусской федерации волейбола. На посту руководителя он сменил Дмитрия Пясецкого, который пробыл в должности около полутора лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За вновь избранного председателя делегаты проголосовали единогласно.

Эдуард Венский – известное лицо в белорусском волейболе. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году, завоевав золото чемпионата Беларуси в составе «Шахтера». До этого долгое время играл в Финляндии и даже был введен в зал славы местного клуба. Кроме того, он неоднократно вызывался в нашу национальную сборную. Основными направлениями деятельности новый председатель видит поддержку сборных, развитие детского волейбола и популяризацию этой игры в регионах.