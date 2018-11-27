Прямой эфир

«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске

27 ноября 2018 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 ноября на родных для Арины Соболенко кортах «Смена» прошел мастер-класс, который вызвал большой интерес у подрастающего поколения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске-1

«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске-3

«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске-5

Арина же на одном корте с юными дарованиями чувствовала себя вполне комфортно. Много шутила и улыбалась, а по окончании мероприятия она отвечала на вопросы, раздавала автографы и фотографировалась со всеми желающими.

На сегодня Арина, первая ракетка Беларуси и тринадцатая в мире, «Новичок года» по версии WTA.

«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске-8

Арина Соболенко, 13-я ракетка мира:
Конечно, я довольна. Конечно, можно было лучше. Конечно, цели всё выше и выше. И дай бог всё получится.

Было очень много матчей, которые многое в моей голове поменяли, многое мне дали, поэтому я не смогла бы выделить – слишком много их.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

Кажется, что все перипетии уходящего сезона позади: и первые титулы, и первые сенсации. Сейчас для игрока топ-уровня важно успокоиться, отдохнуть и настроиться на большую работу в грядущем сезоне.

«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске-11

«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске-13

«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске-15

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона
27 ноября 2018 13:58

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам
27 ноября 2018 13:03

Видеофакт: семья Максима Мирного показала, как украшает дом к новогодним праздникам

«Мы работаем над защитой». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к матчам квалификации ЧЕ
27 ноября 2018 10:20

«Мы работаем над защитой». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к матчам квалификации ЧЕ