«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске

Новости Беларуси. 27 ноября на родных для Арины Соболенко кортах «Смена» прошел мастер-класс, который вызвал большой интерес у подрастающего поколения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сегодня Арина, первая ракетка Беларуси и тринадцатая в мире, «Новичок года» по версии WTA.

Арина же на одном корте с юными дарованиями чувствовала себя вполне комфортно. Много шутила и улыбалась, а по окончании мероприятия она отвечала на вопросы, раздавала автографы и фотографировалась со всеми желающими.

Арина Соболенко, 13-я ракетка мира:

Конечно, я довольна. Конечно, можно было лучше. Конечно, цели всё выше и выше. И дай бог всё получится.

Было очень много матчей, которые многое в моей голове поменяли, многое мне дали, поэтому я не смогла бы выделить – слишком много их.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

Кажется, что все перипетии уходящего сезона позади: и первые титулы, и первые сенсации. Сейчас для игрока топ-уровня важно успокоиться, отдохнуть и настроиться на большую работу в грядущем сезоне.