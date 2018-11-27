Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября встретился с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча состоялась по просьбе спортсменки.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября встретился с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча состоялась по просьбе спортсменки.
Глава государства поздравил теннисистку с успешным проведением спортивного сезона. Но Президент также отметил, что еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис.
Арина Соболенко активно продвигается в мировых рейтингах. А с таким стремительным успехом возрастают и ожидания как со стороны болельщиков, так и государства. Александр Лукашенко пожелал теннисистке удачи и плодотворной подготовки к новому сезону.
По версии Женской теннисной ассоциации Арина Соболенко признана новичком года. В 2018 наша спортсменка совершила настоящий прорыв, поднявшись с 73 позиции мирового рейтинга ВТА на 13. В этом году 20-летняя белоруска провела 76 матчей. В 51 из них одержала победу. В активе Соболенко два титула престижных турниров в американском Нью-Хейвене и китайском Ухане.