Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешным проведением спортивного сезона

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября встретился с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча состоялась по просьбе спортсменки.

Глава государства поздравил теннисистку с успешным проведением спортивного сезона. Но Президент также отметил, что еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис.

Арина Соболенко активно продвигается в мировых рейтингах. А с таким стремительным успехом возрастают и ожидания как со стороны болельщиков, так и государства. Александр Лукашенко пожелал теннисистке удачи и плодотворной подготовки к новому сезону.