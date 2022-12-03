Биатлон. Результаты белорусов во втором этапе Кубка России

Продолжается второй этап Кубка России по биатлону, который проходит в Увате. 3 декабря температура достигала -25 °C, но, несмотря на сложные погодные условия, спортсмены вышли на дистанцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе значились спринтерские гонки. К сожалению, этот соревновательный день вновь не порадовал белорусских болельщиков медалями. Среди мужчин лучшим среди наших стал Роман Елетнов. Он финишировал 9-м, имея в пассиве 3 штрафных круга. Отставание от лидера, россиянина Данила Серохвостова, составило одну минуту и чуть более 14 секунд. В топ-20 заехал еще Никита Лобастов. Он расположился на 16-м месте. Сразу за ним в итоговом протоколе находится Максим Воробей. В женской гонке нашу сборную представляли Ирина и Елена Кручинкины. Девушки сделали по три промаха и финишировали на 12-м и 16-м местах соответственно.