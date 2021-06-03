Первый сет отдали без борьбы. Александра Саснович выбыла из парного разряда «Ролан Гаррос»

Новости Беларуси. Александра Саснович завершила выступление в парном разряде на «Ролан Гаррос». Белоруска вместе с украинкой Мартой Костюк остановилась в 1/32 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнее интернационального тандема была другая международная пара: Моника Никулеску (Румыния) – Елена Остапенко (Латвия). Первый сет Саснович и Костюк отдали вообще без борьбы – 0:6, а во втором немного посопротивлялись – 3:6.