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Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Чехии в товарищеском матче. Отставание составило 12 очков

03 июня 2021 20:06
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде Чехии в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отставание составило 12 очков.

Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Чехии в товарищеском матче. Отставание составило 12 очков-1

В первой четверти была более-менее равная борьба. Чешки были впереди только на 4 балла. А вот во втором отрезке преимущество соперниц оказалось почти двузначным.

Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Чехии в товарищеском матче. Отставание составило 12 очков-4

Ценой неимоверных усилий подопечные Натальи Трофимовой вернулись в противостояние, взяв третью 10-минутку – 21:8. Однако в концовке вновь лучше выглядел оппонент. Финальный счет – поражение 59 на 71.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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