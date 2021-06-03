Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Чехии в товарищеском матче. Отставание составило 12 очков

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде Чехии в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отставание составило 12 очков.

В первой четверти была более-менее равная борьба. Чешки были впереди только на 4 балла. А вот во втором отрезке преимущество соперниц оказалось почти двузначным.