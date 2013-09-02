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2 сентября начинается «Неделя спорта и здоровья» в Беларуси

02 сентября 2013 13:58
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Новости Беларуси. «Каждой школе – футбольный мяч!» – с такой акции начнётся 2 сентября «Неделя спорта и здоровья» в Беларуси. В столичном Доме футбола представителям учебных заведений вручат мячи с автографами выдающихся белорусских футболистов, а также сертификаты на спортинвентарь.

Кроме того, пройдут мастер-классы и турниры по различным видам спорта, легкоатлетическая эстафета, молодежный флешмоб «Танцуй, Беларусь!». К акции присоединятся и во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, председатель Федерации футбола Республики Беларусь:
Развитие детско-юношеского футбола было приоритетом деятельности Федерации, было, есть и остается. Но вот эту акцию скорее мы рассматриваем не как направление нашей деятельности, а как пропаганду здорового образа жизни. Мы надеемся, что игра именно с этим мячом позволит кому-то задуматься и о профессиональном спорте. Наверное, среди этих ребят будут те, кто будет отстаивать цвета нашей национальной сборной уже на всех мировых первенствах.

 

# Государственная политика в области спорта # Сергей Румас # Федерация футбола Республики Беларусь

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