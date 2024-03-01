На чемпионате Беларуси по конкуру подвели итоги зимнего периода для всадников

Чемпионат Беларуси по конкуру подводит итоги зимнего периода для всадников, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй соревновательный день максимальная высота барьеров составила 140 сантиметров. Подробнее расскажет Юлия Силипицкая.

Преодоление препятствий – дисциплина самая экстремальная в конном спорте, но и самая массовая. Трасса Гран-при включает в себя минимум 13 барьеров высотой 150 сантиметров, причем расположение фигур и трассу наездники узнают только за час до старта.

Чемпионство участники разыграют в субботу, 2 марта, а вот во второй соревновательный день пары, а их более 150, выступали в четырех других высотах. Максимальная составила 1 метр 40 сантиметров, где ведущие всадники проехали маршрут не единожды. Оксана Махнач заявилась на трех лошадях, соответственно, прошла трижды дистанцию и победу одержала на Бергамо.

Оксана Махнач, победительница чемпионата Беларуси по конкуру:

На сегодня маршрут стоял достаточно серьезный, прыгали у меня еще молодые лошади этот маршрут первый раз. Но победил основной мой боевой партнер – Бергамо. Это уже не первая, далеко не первая его победа. Поэтому на нем прыгать легко, потому что он настоящий боец, знает, что надо делать. Всегда помогает и выручает. К слову, в 140 сантиметрах была плотная конкуренция. И если победа досталась титулованному Бергамо, то серебро завоевала Анастасия Тихонович на молодом Боинге.

Анастасия Тихонович, серебряный призер чемпионата Беларуси по конкуру:

Сегодня он прыгал первый раз 140 сантиметров. Это для него было сложно, но он справился. Я даже не ожидала от него, он помог. Очень рада результату нашему совместному. Соревновательный календарь у конкуристов не особо изобилует стартами. Один из главных – Евразийские игры в Москве, которые всегда проходят в июле.

Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:

Изоляция от международной арены дала нам и плюсы, потому что мы провели больше турниров на домашней арене, сплотились с нашими конкурентами из России. И думаю, что белорусская и российская сборные, когда поедем за пределы наших стран, покажут хорошие результаты.