Белорусы стартовали на турнире «Большого шлема» по дзюдо

Семь дзюдоистов представляют нашу страну на третьем турнире «Большого шлема» по дзюдо. Соревнования стартовали в Ташкенте. В мужском турнире на татами выйдут Руслан Головачев, Александр Сидорик, Егор Воропаев и Даниэль Мукете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В женской заявке – три белоруски, одна уже выступила. В весовой категории до 62 килограммов Ксения Данилович уже в первой схватке проиграла Бишрэлт Хорлоодой из ОАЭ и завершила борьбу за награды. Дальше будем болеть за Яну Мокрецкую в весе до 63 килограммов и Дарью Концевую до 78. Всего в Ташкенте выступают 500 спортсменов из 69 стран.