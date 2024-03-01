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Белорусы стартовали на турнире «Большого шлема» по дзюдо

01 марта 2024 17:19
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Семь дзюдоистов представляют нашу страну на третьем турнире «Большого шлема» по дзюдо. Соревнования стартовали в Ташкенте. В мужском турнире на татами выйдут Руслан Головачев, Александр Сидорик, Егор Воропаев и Даниэль Мукете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы стартовали на турнире «Большого шлема» по дзюдо-1

В женской заявке – три белоруски, одна уже выступила. В весовой категории до 62 килограммов Ксения Данилович уже в первой схватке проиграла Бишрэлт Хорлоодой из ОАЭ и завершила борьбу за награды. Дальше будем болеть за Яну Мокрецкую в весе до 63 килограммов и Дарью Концевую до 78. Всего в Ташкенте выступают 500 спортсменов из 69 стран.

# Дзюдо

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