Минский «Локомотив» стал победителем республиканских соревнований «Золотая шайба»

В решающем матче на «Чижовка-Арене» «Локомотив» уверенно обыграл еще одну столичную команду «Торнадо». Финальная игра была напряженной, после нулевой ничьей в первом периоде «Локомотив» все же сумел добиться победы – 3:0. Всего в финальном этапе выступали восемь дружин, составленных из игроков 2009-2010 годов рождения. Команды представляли города и районы страны, где есть крытые ледовые арены.