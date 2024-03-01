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Минский «Локомотив» стал победителем республиканских соревнований «Золотая шайба»

01 марта 2024 17:20
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Минская команда «Локомотив» стала победителем республиканских соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в дивизионе «А» старшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минский «Локомотив» стал победителем республиканских соревнований «Золотая шайба»-1

В решающем матче на «Чижовка-Арене» «Локомотив» уверенно обыграл еще одну столичную команду «Торнадо». Финальная игра была напряженной, после нулевой ничьей в первом периоде «Локомотив» все же сумел добиться победы – 3:0. Всего в финальном этапе выступали восемь дружин, составленных из игроков 2009-2010 годов рождения. Команды представляли города и районы страны, где есть крытые ледовые арены.

# Хоккей Беларуси

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