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Определились сильнейшие в 4 дисциплинах республиканского турнира по конкуру

01 марта 2024 17:19
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Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси и республиканском турнире по конкуру, который в эти дни проходит в Ратомке, определились сильнейшие в четырех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определились сильнейшие в 4 дисциплинах республиканского турнира по конкуру-1

Не было равных лидеру национальной команды Оксане Махнач на титулованном Бергамо. Пара повторила успех 2022 года. На дистанции с препятствиями в 125 сантиметров лучшим стал Максим Крына на Арлекино и в 115 победа досталась Ксении Пушкаревой и Гегату. В субботу спортсмены выйдут на старт дистанции Гран-при, где и определится чемпион.

Определились сильнейшие в 4 дисциплинах республиканского турнира по конкуру-4

Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:
В чемпионате Республики Беларусь и открытых республиканских соревнованиях по конкуру приняли участие более 150 спортивных пар, которые выступили в категориях сложности от 90 сантиметров до 150 – это высота маршрута. Массовость говорит о том, что в каждом регионе республики развивается преодоление препятствий. Это самая массовая дисциплина конного спорта, которая развивается у нас в стране.

# Конный спорт

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