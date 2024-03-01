Определились сильнейшие в 4 дисциплинах республиканского турнира по конкуру

Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси и республиканском турнире по конкуру, который в эти дни проходит в Ратомке, определились сильнейшие в четырех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не было равных лидеру национальной команды Оксане Махнач на титулованном Бергамо. Пара повторила успех 2022 года. На дистанции с препятствиями в 125 сантиметров лучшим стал Максим Крына на Арлекино и в 115 победа досталась Ксении Пушкаревой и Гегату. В субботу спортсмены выйдут на старт дистанции Гран-при, где и определится чемпион.