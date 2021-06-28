На чемпионате Беларуси БАТЭ обыграл «Торпедо-БелАЗ» со счётом 3:0

Новости Беларуси. Очередной игровой день завершился в чемпионате страны по футболу. За очки боролись три пары, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном матче вечера 27 июня «Ислочь» принимала «Минск». Поединок выдался равным во всех смыслах. Открыли счет горожане. На 23 минуте поразил ворота Бориса Панкратова Богомольский. Однако буквально через 9 минут Патоцкий вернул счет к ничейному. За остаток матча, всколыхнуть сетку еще хоть раз не удалось ни одному коллективу – 1:1.

Следом на газон вышли брестский «Рух» и «Слуцк». Несмотря на статус фаворита, подопечным Кирилла Альшевского долго не удавалось счет открыть, мало того, «Слуцк» еще и активно сопротивлялся. Однако уже во второй половине Лаптев после подачи углового все же сумел размочить цифры на табло. 1:0 – победа за «Рухом».

Завершали игровой день БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». К несчастью для болельщиков жодинцев, у их команды ничего не получилось против крепких борисовчан. Неудачи вылились и в закономерный счет – 3:0 в пользу желто-синих.