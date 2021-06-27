Марина Литвинчук высказалась о фестивале «Вытокі»

Марина Литвинчук – одна из тех, благодаря кому гребля остается фактически брендом не только Припятского Полесья, но и всей нашей страны. Сейчас у спортсменки очень плотный график подготовки к Играм в Токио, но она приехала в родной город, чтобы поддержать олимпийское движение.

​Марина Литвинчук, призер Олимпийских игр, чемпионка мира по гребле на байдарке:

Конечно, спорт объединяет, поэтому яркие эмоции, хорошее настроение. Успех в этом мероприятии объединит мозырян. Очень приятно, что Мозырщина становится еще более спортивной. Я думаю, что олимпийцы все-таки придают молодежи вдохновения на завоевание медалей. Поэтому хотелось бы, чтобы еще больше было олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.

Читайте также:

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?