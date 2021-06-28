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Женская сборная Беларуси завоевала путёвку в квалификацию ЧМ-2022 по баскетболу

28 июня 2021 12:56
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу остановилась в шаге от пьедестала чемпионата Европы. В матче за бронзу подопечные Натальи Трофимовой уступили сборной Бельгии – 69:77, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первые десять минут встречи соперницам удалось оторваться на 10 очков, и это преимущество они удерживали и увеличивали на протяжении всего матча. Белорускам, к сожалению, ни разу не удалось выйти вперед, весь поединок они провели в роли догоняющих и в итоге уступили. Тем не менее успешное выступление на турнире обеспечило нашей команде путевку в квалификацию чемпионата мира 2022 года.

# Баскетбол # Наталья Трофимова

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