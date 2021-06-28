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Сборная Чехии победила Нидерланды и прошла в четвертьфинал ЧЕ-2020

28 июня 2021 11:06
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Новости Беларуси. На чемпионате Европы по футболу стали известны еще два четвертьфиналиста. На этот раз не обошлось без сенсации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборная Нидерландов, один из фаворитов Евро, потерпела поражение от команды Чехии – 0:2. Переломным моментом стала 55-я минута, на которой красную карточку увидел Маттейс Де Лигт. Соперники воспользовались моментом и усилиями Холеша и Шика отправили свою сборную в борьбу за полуфинал.

Тем временем противостояние Бельгии и Португалии выдалось куда более упорным. Единственным голом в этой встрече отметился Торган Азар.

Увы, действующие чемпионы Европы выбывают из турнира – 1:0 в пользу бельгийцев.

# Футбол

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