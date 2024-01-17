«Динамо» обыграло «Куньлунь» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Но до этого команды показывали достаточно равный хоккей. После перерыва на табло горели цифры 1:1. По итогам двух третей минимально впереди были хозяева. А уже затем «зубры» развили успех. У нас голевым дублем отметился Энас, а ассистентским – Фриц. Таким образом, «Динамо» продолжает погоню за более высоким местом в плей-офф. Сегодня соперники померятся силами вновь.