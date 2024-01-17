«Динамо» обыграло «Куньлунь» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» победило «Куньлунь» в домашнем матче чемпионата КХЛ. Хозяева льда ударно провели третий период, что и предопределило общий успех – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» победило «Куньлунь» в домашнем матче чемпионата КХЛ. Хозяева льда ударно провели третий период, что и предопределило общий успех – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но до этого команды показывали достаточно равный хоккей. После перерыва на табло горели цифры 1:1. По итогам двух третей минимально впереди были хозяева. А уже затем «зубры» развили успех. У нас голевым дублем отметился Энас, а ассистентским – Фриц. Таким образом, «Динамо» продолжает погоню за более высоким местом в плей-офф. Сегодня соперники померятся силами вновь.