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На базе «Минск-Арены» завершился Кубок Беларуси по бадминтону. Результаты

27 января 2024 20:32
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Победители определены. На базе «Минск-Арены» завершился первый крупный старт нового года по бадминтону – Кубок Беларуси. За награды спорили спортсмены со всей страны, а это порядка 70 человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На базе «Минск-Арены» завершился Кубок Беларуси по бадминтону. Результаты-1

Сегодня, 27 января, состоялись финалы в пяти категориях. Михаил Макаров и Софья Яновская стали победителями в одиночных разрядах. Стоит сказать, что в парном разряде у мужчин не оставили шансов соперникам Александр Александрович и Илья Дубиковский. Они в финале сумели обыграть представителей национальной сборной. А это лишний раз доказывает, что в данном виде спорта конкуренция на самом высоком уровне.

На базе «Минск-Арены» завершился Кубок Беларуси по бадминтону. Результаты-4

Илья Дубиковский, победитель Кубка Беларуси по бадминтону в парном разряде:
Очень радует то, что молодежь начинает набирать обороты. Даже вот дети, которые с того же СДЮШОР, которые младше нас на 3-5 лет, показывают результаты, борются с нацкомандой, даже где-то выигрывают более старших претендентов. Соревнования – очень хороший старт для молодежи.

На базе «Минск-Арены» завершился Кубок Беларуси по бадминтону. Результаты-7

Подготовка к международным стартам также не стоит на паузе. Наши спортсмены активно сотрудничают с российской стороной, а совместные соревнования и сборы помогают поддерживать хорошую форму и выходить на новый уровень.

На базе «Минск-Арены» завершился Кубок Беларуси по бадминтону. Результаты-10

Алексей Конах, старший тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:
По организации соревнований все на высоком уровне, как и должно быть на международных соревнованиях, все спортсмены очень настроены. Идет упорная борьба во всех категориях. Молодые спортсмены показывают достойную борьбу национальной команде на этих соревнованиях. С каждым годом мы только идем вперед, увеличивается число занимающихся, увеличивается уровень нашего вида спорта в стране. Чтобы когда нас допустят к международным стартам, мы показывали достойную конкуренцию.

Впереди у бадминтонистов подготовка к главному старту сезона – чемпионату страны, который пройдет в мае. Именно там окончательно определится состав команды, которая представит Беларусь на Играх стран БРИКС и Кубке Дружбы.

# Спортивные соревнования # Алексей Конах

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