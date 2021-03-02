Сейв голкипера минского «Динамо» признан лучшим в регулярном чемпионате КХЛ 2020/2021

Континентальная хоккейная лига представила своеобразный хит-парад самых эффектных эпизодов завершившегося регулярного чемпионата. Выбраны лучшие голы, сэйвы и силовые приемы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Континентальная хоккейная лига представила своеобразный хит-парад самых эффектных эпизодов завершившегося регулярного чемпионата. Выбраны лучшие голы, сэйвы и силовые приемы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, например, спасение ворот голкипера минского «Динамо» Дэнни Тэйлора в матче с «Куньлунем» признано лучшим сэйвом гладкого сезона.