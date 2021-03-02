На матч проданы все билеты. 2 марта стартует футбольный сезон в Беларуси

Встреча, как и в предыдущие годы, состоится на стадионе футбольного клуба «Минск». Как сообщили в федерации футбола, на матч реализованы все билеты. Всего их поступило в продажу 1,5 тысячи – это половина от вместимости стадиона. 1 марта обе команды-участницы Суперкубка провели контрольные тренировки, после чего состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров и игроков. Оба главкома отметили, что ожидают качественный футбол и надеются на импульс для последующих матчей кубка и чемпионата.

Виталий Жуковский о матче за Суперкубок: «Очень хочется увидеть болельщиков на трибунах»