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На матч проданы все билеты. 2 марта стартует футбольный сезон в Беларуси

02 марта 2021 14:26
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Новости Беларуси. 2 марта стартует белорусский футбольный сезон – 2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт». БАТЭ и «Шахтер» разыграют Суперкубок страны.  

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На матч проданы все билеты. 2 марта стартует футбольный сезон в Беларуси-1

Встреча, как и в предыдущие годы, состоится на стадионе футбольного клуба «Минск». Как сообщили в федерации футбола, на матч реализованы все билеты. Всего их поступило в продажу 1,5 тысячи – это половина от вместимости стадиона. 1 марта обе команды-участницы Суперкубка провели контрольные тренировки, после чего состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров и игроков. Оба главкома отметили, что ожидают качественный футбол и надеются на импульс для последующих матчей кубка и чемпионата.  

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На матч проданы все билеты. 2 марта стартует футбольный сезон в Беларуси-4

Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Матч обслужит судейская бригада во главе с гомельским арбитром Амином Кургхели.  

# Футбол Беларуси # Амин Кургхели # Фотофакт

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