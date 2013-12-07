На 15-й Всемирной гимназиаде в Бразилии белорусские школьники завоевали четыре медали

Новости Беларуси. В нашу страну накануне вернулись школьники, которые завоевали медали на Всемирной гимназиаде в Бразилии.

Белорусские школьники завоевали четыре медали на Всемирной гимназиаде в Бразилии. Проходила она с 25 ноября по 5 декабря. Всего разыграли 78 комплектов наград. В программу были включены спортивная и художественная гимнастика, аэробика, плавание, лёгкая атлетика, а также шахматы, дзюдо и карате. Белорусы домой привезли золото в метании копья, две серебряные награды в легкой атлетике и плавании, бронзу — в беге на сто метров с барьерами. В нашу страну юные олимпийцы прибыли буквально накануне.

Расстояние практически в 58 метров — настоящая сенсация. Её личное достижение на бразильских соревнованиях этого года стало ещё и новым рекордом всей гимназиады. В метании копья юная Анна Тарасюк превзошла двенадцать конкуренток. Со стран Европы, Азии и Америки. Значительно отстали и самые ближайшие — серебряный и бронзовый призёры. Почти на 8 метров. Жаль, заветного белорусского гимна спортсменка так и не дождалась.

Анна Тарасюк, золотой призёр XV Всемирной гимназиады:

Мама была уверена, в том, что я выиграю, говорит: "Когда будет играть гимн, ты пой". Мы вышли на пьедестал, пожали друг другу руки, гимн не играл.

Победу пророчили юной итальянке. Но свою самую главную соперницу Анна оставила далеко позади. Как и во времена их первой спортивной встречи на Европейском олимпийском фестивале.

Наталья Шиколенко, тренер детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 БФСО «Динамо»:

Цель поставлена большая: попасть на Олимпийские игры уже со взрослыми. Это были первые шаги, но уже с них началось достижение больших результатов.

Что и говорить, дебютировали успешно. 1 золото, 2 серебра и 1 бронза. На шестерых спортсменов — сразу четыре награды. Результат, достойный самых сильных команд. Вот и у Павла — серебро в прыжках в высоту. Говорит, звездой родной школы и спортивных хроник всех белорусских СМИ стать не думал. Тренировки дали результат. В итоге — вмешался в спор двух итальянских сверстников и уступил победителю лишь 3 см высоты.

Павел Селиверстов, серебряный призёр XV Всемирной гимназиады:

К гимназиаде готовился, как обычно. Тренировался 5 раз в неделю. Рассчитывал на победу, но итальянец попался очень крепкий.

Всего 78 комплектов наград. Белорусы пока посоревновались лишь в двух видах. Но все тренеры уверены: такие первенства — хороший старт для будущих олимпийских побед.

Валентин Курдюк, старший тренер Республиканской школы высшего спортивного мастерства:

В следующем году будет чемпионат среди юниоров, Павел уже переходит в разряд юниоров, и мы попытаемся попасть на этот Чемпионат мира.

Со вторым результатом, но уже на плавательной дистанции, финишировал и Никита Цмыг. 50 метров на спине преодолел меньше чем за 27 секунд. В ежедневном расписании спортсмена плавание на почётном месте уже который год. Как результат — далеко не одна победа на различных соревнованиях.

Никита Цмыг, серебряный призёр XV Всемирной гимназиады:

Все были серьезно готовы, потому что все готовились к этим соревнованиям. Это не конечный результат, нужно всегда стремиться к лучшему.

Сергей Драко, инструктор-методист отделения плавания Могилевской городской детско-юношеской спортивной школы.

У нас давно не было такого результата. Результат очень хороший, мы все довольны. Надеемся, что Никита еще выступит на Олимпийских молодежных играх в Пекине.