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Елена Волчецкая, Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, отмечает 70-летие

04 декабря 2013 09:05
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Новости Беларуси. Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Елене Волчецкой сегодня исполняется 70 лет. Знаменитая уроженка Гродно принесла родному городу первую золотую олимпийскую медаль в 1964 году. Это произошло на летних играх в Токио. Елена Волчецкая также неоднократно становилась абсолютной чемпионкой Советского союза и Беларуси по отдельным видам гимнастики.

После завершения спортивной карьеры заслуженный мастер спорта стала передавать опыт молодежи.

С юбилеем известную белоруску поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства пожелал ей здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Юбилеи

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