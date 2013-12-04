Елена Волчецкая, Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, отмечает 70-летие

Новости Беларуси. Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Елене Волчецкой сегодня исполняется 70 лет. Знаменитая уроженка Гродно принесла родному городу первую золотую олимпийскую медаль в 1964 году. Это произошло на летних играх в Токио. Елена Волчецкая также неоднократно становилась абсолютной чемпионкой Советского союза и Беларуси по отдельным видам гимнастики.

После завершения спортивной карьеры заслуженный мастер спорта стала передавать опыт молодежи.

С юбилеем известную белоруску поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства пожелал ей здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.