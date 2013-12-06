«Чижовка-Арена» станет второй после Минск-Арены, где выйдут на лед команды мирового уровня

Новости Беларуси. 16 белорусов 6 декабря пополнили ряды особенных людей — граждан, которые оставили заметный, а точнее, неоценимый, след в жизни страны — это деятели науки и техники, литературы, искусства и архитектуры. Среди лауреатов госпремии и архитекторы, создавшие уникальный спортивно-развлекательный комплекс «Минск-арена», который уже менее чем через полгода примет планетарное первенство по хоккею. Еще одной площадкой чемпионата мира станет новая «Чижовка-арена». Сегодня в этом комплексе начали заливку льда, причем по самой современной технологии – по принципу слоеного пирога.

Внешне «Чижовка-Арена» выглядит как уже действующий и даже слегка обжитый спорткомплекс. Возле него новогодняя елка, а у центрального входа - символ чемпионата мира по хоккею 2014 - зубр Волат. Во время этих международных состязаний эта площадка станет второй после Минск-Арены, где выйдут на лед команды мирового уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своеобразная репетиция больших матчей — Рождественский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президента Беларуси. Этот спортивный праздник пройдет в нашей стране по традиции в начале января. Здесь на Чижовка-Арене также запланированы игры - второй четверки. Обкатают свежий лед хоккеисты из России, Австрии, Чехии, Швейцарии.

Малую ледовую площадку «Чижовка -Арены» залили месяц назад, а вот к большому катку — как его здесь называют - приступили на этой неделе. Охладили до минус 12 основание - бетонную плиту. Более десятка заливок - наращивали до 5 миллиметров первоначальную «ледовую корку». До этого воду очищали на молекулярном уровне. Между акваслоями - белая краска особого состава.

Цвета для разметки ледового поля - синий и красный - строго оттенок в оттенок. Чтобы линии не размывались, используют невидимые нити и специальный состав белил — их закладывают также в ледяную толщу.

Площадка по стандарту - 60 на 30 метров, все схемы «спортивной росписи» рассчитаны до миллиметра.

После разметки еще раз зальют воду и уложат рекламу. Эта арена станет домашней площадкой минской «Юности». Об этом говорят даже кресла. К слову, каждое место с подогревом, а система кондиционирования устроена «климатическими поясами».

Здесь установлены сверхпрочные «плавающие борта» и специальное пластиковое стекло. Позже натянут сверху 10-метровую сетку. Такая «бортовая» защита на ледовом поле — одна из последних разработок. В мире их пару десятков, в Беларуси установлена впервые.

Протестируют большую ледовую площадку юные почитатели шайбы и клюшки. Уже 21 декабря «Чижовка-Арена» примет детский международный турнир по хоккею.