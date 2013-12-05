Безвизовый въезд в Беларусь для гостей чемпионата мира по хоккею будет действовать с 25 апреля по 30 мая 2014 года

Новости Беларуси. Безвизовый въезд в Беларусь. Такой режим будет действовать в нашей стране около месяца – с 25 апреля по 30 мая 2014 года. Правда, относиться он будет только к тем, кто решит приехать в Минск на чемпионат мира по хоккею. Для того, чтобы попасть в Беларусь без визы, болельщики должны будут предъявить билет в бумажном или в электронном виде, а также паспорт.

Уже определены 15 основных пунктов пропуска, через которые ожидается наибольший поток гостей хоккейного первенства. Еще одним нововведением белорусской границы к мировому спортивному форуму станет система электронной очереди. Работа над ней уже ведется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Параллельно с этим белорусские пограничники пытаются оценить риски, которые могут возникнуть на границе во время чемпионата мира по хоккею. Для этого Госпогранкомитет создает специальную систему анализа и управления. В этом белорусам помогает Международная организация по миграции. С этой целью специалисты разработали проект «РАНБЕЛ». Его реализация позволит разработать на границе эффективную систему анализа рисков с учетом лучших международных стандартов.

Будет проведена комплексная оценка ситуации на границе и выработана рекомендация по ее изменению и совершенствованию. Проект рассчитан на 18 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Машаров, начальник информационно-аналитического управления Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Мы выработаем непосредственно эти риски, оценим их, с учетом опыта наших международных коллег. Постараемся на этом семинаре составить примерную структуру непосредственно этого отчета, который и станет логическим завершением, и обсудим, как непосредственно минимизировать эти риски на государственной границе.