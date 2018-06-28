Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая сейчас занимает 45 место в табели о рангах, вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира категории Премьер. Принимает его Истборн, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне Соболенко переиграла бельгийку Элисе Мертенс 7:5, 2:6, 7:6. Отметим, что все поединки одиночного разряда на этих состязаниях у Арины состоят из трех сетов. 28 июня в 1/4 белоруска скрестит ракетку с чешкой Каролиной Плишковой.