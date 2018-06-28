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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

28 июня 2018 11:57
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Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая сейчас занимает 45 место в табели о рангах, вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира категории Премьер. Принимает его Истборн, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне-1

Накануне Соболенко переиграла бельгийку Элисе Мертенс 7:5, 2:6, 7:6. Отметим, что все поединки одиночного разряда на этих состязаниях у Арины состоят из трех сетов. 28 июня в 1/4 белоруска скрестит ракетку с чешкой Каролиной Плишковой.

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне-4

Что же касается парного разряда, то в четвертьфинале Соболенко и Се Шувэй из китайского Тайбэя встретятся и интернациональным тандемом Андрея Клепач/Мария-Хосе Мартинес-Санчес.

# Теннис # Фотофакт

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