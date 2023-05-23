«Мы всегда готовы к бою». В Заславле стартовал Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. В Заславле стартовал Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Данные соревнования первые в сезоне для наших спортсменов. А спорить за медали будут сильнейшие, в том числе призеры Олимпийских игр и крупнейших мировых чемпионатов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конкуренция традиционно на высоком уровне. Соперничает с именитыми гребцами молодежь. Юные атлеты набираются опыта, показывают достойные результаты и тянутся за лидерами национальной команды. Мы пока отстранены от международных турниров, но подготовка не прекращается. А сильные юниоры – залог медальных выступлений.

Александр Мызгин, главный судья соревнований:

Резерв всегда был, потому что смена растет в любом случае: одни уходят, другие приходят. Поэтому достаточно. В национальной сборной, может, 60-70 процентов – это молодежь. Юниорская сборная тоже определена, в этом году проходили отдельную подготовку. Буквально в июне у них состоится основной старт – первенство Республики Беларусь. Международной федерацией было заявление, что, возможно, допустят с ограничениями какими-то. Пока информации никакой нет, комиссия никакая не создавалась. Вернулись в соревновательный процесс и спортсмены сборной. На Кубке они набирают форму на весь предстоящий сезон.

Дмитрий Натынчик, спортсмен сборной Беларуси по гребле на байдарках:

Мы всегда готовы к бою, но на сегодня в связи с тем, что мы поздно вышли на воду ввиду отсутствия сборов в теплых странах, форма еще на 70-80 процентах от максимума. Будем работать дальше. Такая взбучка, как Кубок Беларуси, нам нужна, поэтому работаем.