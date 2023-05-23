Теннис. Результаты выступления белорусов на турнире категории 250 в Женеве

В дебютном противостоянии был повержен представитель Аргентины Гидо Пелья. Фаворитский статус носил наш спортсмен. Однако на практике ему пришлось тяжело. И все-таки в двух сетах Ивашко был сильнее. Счет 6:4, 7:5.

А вот у Егора Герасимова выступление в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису получилось скоротечным. Земляк зачехлил ракетку после первого же матча. Впрочем, такой итог был вполне прогнозируемым. Ведь играл белорус с более рейтинговым оппонентом. Лоран Локоли в генеральной классификации идет в конце второй сотни. Наш земляк располагается только на 667-м месте. Герасимов посопротивлялся, но не более того – поражение 3:6, 5:7.