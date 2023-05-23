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Волейбол. «Шахтёр» и «Минчанка» выступят в чемпионате России-2023/24

23 мая 2023 21:07
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«Шахтер» и «Минчанка» выступят в чемпионатах России по волейболу в сезоне-2023/24, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Солигорский коллектив заменит в мужском розыгрыше «Строитель».  

Волейбол. «Шахтёр» и «Минчанка» выступят в чемпионате России-2023/24-1

Напомним, минчане заняли в прошедшем сезоне чемпионата России последнее место, а в матчах за право остаться в элите проиграли «Тюмени». «Минчанка» беспрерывно участвует в женском чемпионате с 2018 года. Лучшим результатом команды является 5-е место по итогам сезона-2020/21. В минувшем сезоне девушки финишировали на 10-й позиции. Также белорусские дружины продолжат свои выступление и в молодежных лигах России.  

# Волейбол # Фотофакт

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