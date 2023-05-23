Волейбол. «Шахтёр» и «Минчанка» выступят в чемпионате России-2023/24

«Шахтер» и «Минчанка» выступят в чемпионатах России по волейболу в сезоне-2023/24, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Солигорский коллектив заменит в мужском розыгрыше «Строитель».

Напомним, минчане заняли в прошедшем сезоне чемпионата России последнее место, а в матчах за право остаться в элите проиграли «Тюмени». «Минчанка» беспрерывно участвует в женском чемпионате с 2018 года. Лучшим результатом команды является 5-е место по итогам сезона-2020/21. В минувшем сезоне девушки финишировали на 10-й позиции. Также белорусские дружины продолжат свои выступление и в молодежных лигах России.