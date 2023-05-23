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«Минск» сравнял счёт в полуфинальной серии против ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу

23 мая 2023 21:07
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Новости Беларуси. «Минск» сравнял счет в полуфинальной серии против ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Минск» сравнял счёт в полуфинальной серии против ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу-1

Накануне состоялся четвертый матч. Он получился упорным. Победу столичному коллективу за минуту до окончания овертайма принес Сергей Остертах. Таким образом, счет в серии стал 2:2.  

Отметим, первые два поединка стадии 1/2 остались за ВРЗ с разницей забитых и пропущенных мячей 12 к 2 соответственно. Однако дальше расстановка сил изменилась. Пятый решающий матч состоится в Гомеле в четверг, 25 мая.  

# Мини-футбол # Сергей Остертах # Фотофакт

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