«Минск» сравнял счёт в полуфинальной серии против ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. «Минск» сравнял счет в полуфинальной серии против ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне состоялся четвертый матч. Он получился упорным. Победу столичному коллективу за минуту до окончания овертайма принес Сергей Остертах. Таким образом, счет в серии стал 2:2.

Отметим, первые два поединка стадии 1/2 остались за ВРЗ с разницей забитых и пропущенных мячей 12 к 2 соответственно. Однако дальше расстановка сил изменилась. Пятый решающий матч состоится в Гомеле в четверг, 25 мая.