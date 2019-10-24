Прямой эфир

«Мы старались взять по-максимуму». 11 золотых медалей завоевали юные белорусские гимнастки на международном турнире

24 октября 2019 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сразу 11 золотых медалей завоевали белорусские грации на XVII Международном турнире по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач!

«Мы старались взять по-максимуму». 11 золотых медалей завоевали юные белорусские гимнастки на международном турнире-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – гимнастка, призёр Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач – Ксения Стешиц, гимнастка, призёр Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач – Арина Красноруцкая и гимнастка, призёр Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач – Алина Речкина.

«Мы старались взять по-максимуму». 11 золотых медалей завоевали юные белорусские гимнастки на международном турнире-4

Сколько было стран-участниц на соревнованиях? Что было самым сложным для гимнасток? Какие планы у юных спортсменок? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

«Мы старались взять по-максимуму». 11 золотых медалей завоевали юные белорусские гимнастки на международном турнире-7

# Художественная гимнастика # Ксения Стешиц # Арина Красноруцкая # Алина Речкина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. Брестское «Динамо» подписало контракт с украинским защитником Евгением Хачериди
24 октября 2019 09:06

Футбол. Брестское «Динамо» подписало контракт с украинским защитником Евгением Хачериди

Виталий Тишуров о подготовке к ЧЕ: в команде уже 85 человек, все будут биться за медали
23 октября 2019 21:27

Виталий Тишуров о подготовке к ЧЕ: в команде уже 85 человек, все будут биться за медали

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»
23 октября 2019 07:32

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»