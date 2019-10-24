«Мы старались взять по-максимуму». 11 золотых медалей завоевали юные белорусские гимнастки на международном турнире

Сразу 11 золотых медалей завоевали белорусские грации на XVII Международном турнире по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – гимнастка, призёр Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач – Ксения Стешиц, гимнастка, призёр Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач – Арина Красноруцкая и гимнастка, призёр Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач – Алина Речкина.