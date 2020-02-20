«Приятно удивлена, потому что не готовилась к этим соревнованиям». Холодович о победе на Кубке Беларуси по длинным метаниям

Новости Беларуси. В Минске завершился Кубок страны по длинным метаниям, сообщили в программе «СТВ-спорт». На протяжении двух дней 220 спортсменов сражались в четырех возрастных категориях: юноши, юниоры, молодежь и взрослые.

Самое интересное в программе пришлось на второй соревновательный день: в борьбу вступили взрослые спортсмены. У копьеметательниц интриги не получилось: Татьяна Холодович показала результат 67 метров и 17 сантиметров. До повторения личного рекорда не хватило ровно 30 сантиметров, а вот для возглавления мирового рейтинга этих цифр достаточно.

Татьяна Холодович, победительница Кубка Беларуси (метание копья, взрослые): Да, я довольна. Я получила удовольствие от соревнований. Показать такой результат я не ожидала, но приятно удивлена, потому что я не готовилась к этим соревнованиям и, в принципе, получилось все хорошо. Сезон будет очень интересным. И на этом я останавливаться не буду, тем более олимпийский сезон. Первый блин не комом вышел, так что все будет, я думаю, хорошо.

В метании копья у спортсменов до 23 лет «пошумел» Алексей Котковец. 20 февраля он вновь переписал молодежный рекорд страны: новые цифры – 82 метра и 84 сантиметра.

Белорусские легкоатлеты не отдыхают: уже 21 февраля в Могилеве стартует открытый чемпионат страны в помещениях.