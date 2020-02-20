Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает уверенно продвигаться по турнирной сетке теннисного турнира в Дубае категории «Премьер», сообщили в программе «СТВ-спорт».
Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает уверенно продвигаться по турнирной сетке теннисного турнира в Дубае категории «Премьер», сообщили в программе «СТВ-спорт».
Белоруска вышла в четвертьфинал одиночки. В поединке одной восьмой наша спортсменка нанесла поражение своей партнерше по паре – бельгийке Элизе Мертенс.
Поединок выдался достаточно боевым, хотя и завершился в двух сетах – 6:4, 6:3 – в пользу Соболенко. В следующем круге наша теннисистка померяется силами с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.