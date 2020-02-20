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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

20 февраля 2020 14:21
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Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает уверенно продвигаться по турнирной сетке теннисного турнира в Дубае категории «Премьер»,  сообщили в программе «СТВ-спорт».

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае-1

Белоруска вышла в четвертьфинал одиночки. В поединке одной восьмой наша спортсменка нанесла поражение своей партнерше по паре – бельгийке Элизе Мертенс.

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае-4

Поединок выдался достаточно боевым, хотя и завершился в двух сетах – 6:4, 6:3 – в пользу Соболенко. В следующем круге наша теннисистка померяется силами с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

# Теннис # Арина Соболенко # Симона Халеп # Элизе Мертенс # Фотофакт

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