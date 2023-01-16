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Хоккей. Минское «Динамо» 17 января встретится с «Северсталью»

16 января 2023 12:05
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Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ. В очередном матче домашней серии наша команда одержала победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» 17 января встретится с «Северсталью»-1

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. Команда Крэйга Вудкрофта выигрывала за минуту до финальной сирены 2:1. Однако игроки «Автомобилиста» все-таки перевели матч в овертайм. И там уже пировали белорусы. Победу динамовцам принес результативный бросок Ника Меркли – 3:2.

Таким образом, «зубры» вернулись в зону плей-офф на Западе. В активе «Динамо» и «Северстали» по 51 очку. У «зубров» больше побед, но у череповчан есть матч в запасе. И классика жанра – следующим соперником «Динамо» станет именно «Северсталь». Соперники встретятся 17 января на «Минск-Арене».

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# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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