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«Мы рады каждому очку». Тренер сборной Беларуси по гандболу о проигрыше чехам в матче квалификации к ЧЕ-2020

15 апреля 2019 21:02
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела четвертый матч квалификации к чемпионату Европы 2020 года. В Минске парни Юрия Шевцова принимали чехов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы рады каждому очку». Тренер сборной Беларуси по гандболу о проигрыше чехам в матче квалификации к ЧЕ-2020-1

Напомним, четырьмя днями ранее белорусы на выезде добились победы. А вот на этот раз чехам удалось взять реванш – 26:24.

«Мы рады каждому очку». Тренер сборной Беларуси по гандболу о проигрыше чехам в матче квалификации к ЧЕ-2020-4

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:
Слишком много чехи не добавили, но, возможно, при реализации броска вратарь сегодня был более удачный, чем в первой игре. Ясно было, что сегодняшние два очка добавили бы нам выход в следующий круг, но, к сожалению, не случилось этого. Значит, нужно бороться дальше. Мы рады каждому очку. Хотелось бы лучше играть.

«Мы рады каждому очку». Тренер сборной Беларуси по гандболу о проигрыше чехам в матче квалификации к ЧЕ-2020-7

Максим Баранов, игрок сборной Беларуси по гандболу:
Много потерь, из-за этого они забили легкие голы. Если бы этих не было потерь, я уверен, преимущество в один-два мяча было бы на нашей стороне.

Пока белорусы находятся на третьей строчке в группе. Решающие матчи квалификации наша сборная проведет в июне, белорусам будут противостоять боснийцы и финны.

«Мы рады каждому очку». Тренер сборной Беларуси по гандболу о проигрыше чехам в матче квалификации к ЧЕ-2020-10

# Гандбол # Юрий Шевцов # Максим Баранов # Фотофакт

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