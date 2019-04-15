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Хоккей. «Шахтёр» выиграл бронзовые медали Кубка Президента

15 апреля 2019 12:37
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» выиграл бронзовые медали хоккейного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне в пятом матче серии за третье место горняки на своем льду обыграли динамовцев из Молодечно.

Хоккей. «Шахтёр» выиграл бронзовые медали Кубка Президента-1

Ключевым стал второй период встречи, выигранный солигорчанами с разницей в четыре шайбы. Спасти игру парни Юрия Файкова уже не сумели – 6:2 в матче и 3:2 в серии. «Шахтер» – с бронзой.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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