Хоккей. «Шахтёр» выиграл бронзовые медали Кубка Президента

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» выиграл бронзовые медали хоккейного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне в пятом матче серии за третье место горняки на своем льду обыграли динамовцев из Молодечно.

Ключевым стал второй период встречи, выигранный солигорчанами с разницей в четыре шайбы. Спасти игру парни Юрия Файкова уже не сумели – 6:2 в матче и 3:2 в серии. «Шахтер» – с бронзой.