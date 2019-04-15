Юрий Шевцов о проигрыше чехам: «Нам не хватило немножко везения»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела четвертый матч квалификации к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот на этот раз сильнее были чехи – 26:24, которые благодаря этой победе вышли на первое место в турнирной таблице.

Белорусы находятся на второй строчке рейтинга. Серия игр возобновится в июне, нашей сборной будут противостоять парни из Боснии и Герцеговины.