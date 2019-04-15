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Юрий Шевцов о проигрыше чехам: «Нам не хватило немножко везения»

15 апреля 2019 12:29
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела четвертый матч квалификации к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске парни Юрия Шевцова принимали чехов. Напомним, четырьмя днями ранее белорусы на выезде добились победы.

Юрий Шевцов о проигрыше чехам: «Нам не хватило немножко везения»-1

А вот на этот раз сильнее были чехи – 26:24, которые благодаря этой победе вышли на первое место в турнирной таблице.

Белорусы находятся на второй строчке рейтинга. Серия игр возобновится в июне, нашей сборной будут противостоять парни из Боснии и Герцеговины.

Юрий Шевцов о проигрыше чехам: «Нам не хватило немножко везения»-4

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:
Нам не хватило немножко везения, ребята должны были забросить. У них вратарь хорошо сегодня отстоял, было 5-6 решающих бросков. Мы должны были забивать, но, к сожалению, этого не было сделано.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Фотофакт

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