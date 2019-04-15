Юрий Шевцов о проигрыше чехам: «Нам не хватило немножко везения»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела четвертый матч квалификации к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске парни Юрия Шевцова принимали чехов. Напомним, четырьмя днями ранее белорусы на выезде добились победы.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела четвертый матч квалификации к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске парни Юрия Шевцова принимали чехов. Напомним, четырьмя днями ранее белорусы на выезде добились победы.
А вот на этот раз сильнее были чехи – 26:24, которые благодаря этой победе вышли на первое место в турнирной таблице.
Белорусы находятся на второй строчке рейтинга. Серия игр возобновится в июне, нашей сборной будут противостоять парни из Боснии и Герцеговины.
Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:
Нам не хватило немножко везения, ребята должны были забросить. У них вратарь хорошо сегодня отстоял, было 5-6 решающих бросков. Мы должны были забивать, но, к сожалению, этого не было сделано.