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Румас пообещал, что к 15 мая все объекты ко II Европейским играм будут готовы

15 апреля 2019 13:42
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует Национальный олимпийский комитет на более активную работу. Об этом глава государства заявил на заседании исполкома НОК,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румас пообещал, что к 15 мая все объекты ко II Европейским играм будут готовы-1

На заседании речь шла и о готовности всей инфраструктуры. К примеру, как рассказал премьер-министр Сергей Румас, полностью готова к приёму спортивных делегаций, официальных лиц и туристов наша гостиничная сеть.

Румас пообещал, что к 15 мая все объекты ко II Европейским играм будут готовы-4

При этом под контролем находится и так называемый «ценовой вопрос». Дирекция Европейских игр уже подписала со всеми крупными отелями соответствующие соглашения.

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Заверяют: цены на период игр подниматься не будут. Для гостей и туристов в столице будет доступно около 7 тысяч мест, в Минской области – около 18 тысяч.

Румас пообещал, что к 15 мая все объекты ко II Европейским играм будут готовы-7

В свою очередь для спортсменов и тренеров будет задействован комплекс «Студенческая деревня». На завершающей стадии готовности находится и спортивная инфраструктура. Это лично будет курировать профильный министр. Всего в Европейских играх будет задействовано 15 объектов.

Румас пообещал, что к 15 мая все объекты ко II Европейским играм будут готовы-10

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Есть еще буквально три объекта, где необходимо завершить последние вопросы ремонта. 95% оборудования уже установлено, оставшееся 5% - поставляются по графику. К 15 мая полная готовность всех объектов будет обеспечена. На большинстве объектов уже прошли тестовые соревнования, и сейчас по графику по 12 видам спорта будут проведены тестовые соревнования до начала Европейских игр.

# Европейские игры # Сергей Румас # Фотофакт

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