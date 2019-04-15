Румас пообещал, что к 15 мая все объекты ко II Европейским играм будут готовы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует Национальный олимпийский комитет на более активную работу. Об этом глава государства заявил на заседании исполкома НОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании речь шла и о готовности всей инфраструктуры. К примеру, как рассказал премьер-министр Сергей Румас, полностью готова к приёму спортивных делегаций, официальных лиц и туристов наша гостиничная сеть.

При этом под контролем находится и так называемый «ценовой вопрос». Дирекция Европейских игр уже подписала со всеми крупными отелями соответствующие соглашения.

Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо

Заверяют: цены на период игр подниматься не будут. Для гостей и туристов в столице будет доступно около 7 тысяч мест, в Минской области – около 18 тысяч.