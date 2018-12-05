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«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

05 декабря 2018 10:12
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» с поражения начало очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На льду «Минск-Арены» «зубры» уступили середнякам восточной конференции – хоккеистам «Нефтехимика». Причем минчане открыли счет – на 8-й минуте отличился новичок «Динамо» Терещенко. А вот дальше забрасывали только гости.

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -1

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -3

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -5

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -7

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -9

Шарипзянов во втором периоде восстановил паритет. А в самом начале третьей 20-минутки нижнекамцы провели шайбу, ставшую победной. Точный бросок на счету Пуустинена. 1:2 – «Динамо» терпит 26-е поражение в 35-м матче этого регулярного чемпионата.

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -12

Кристиан Хенкель, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Перестали играть, просто перебегали нас. Они быстрее играли, они постоянно нас давили. Мы не успевали за ними.

Изменения определенные есть и в психологии тоже – больше позитива стало. Тренировки тоже изменились.

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -15

Алексей Терещенко, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Не то что провалили, были моменты забить. Много проиграли в своей зоне, к сожалению. Не хватило нам шайбочки одной.

Следующую игру «Динамо» проведет 6 декабря против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -18

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -20

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -22

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику» -24

# Хоккей Беларуси # Алексей Терещенко # Кристиан Хенкель # Фотофакт

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