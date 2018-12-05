«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

На льду «Минск-Арены» «зубры» уступили середнякам восточной конференции – хоккеистам «Нефтехимика». Причем минчане открыли счет – на 8-й минуте отличился новичок «Динамо» Терещенко. А вот дальше забрасывали только гости.

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» с поражения начало очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарипзянов во втором периоде восстановил паритет. А в самом начале третьей 20-минутки нижнекамцы провели шайбу, ставшую победной. Точный бросок на счету Пуустинена. 1:2 – «Динамо» терпит 26-е поражение в 35-м матче этого регулярного чемпионата.

Кристиан Хенкель, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Перестали играть, просто перебегали нас. Они быстрее играли, они постоянно нас давили. Мы не успевали за ними.

Изменения определенные есть и в психологии тоже – больше позитива стало. Тренировки тоже изменились.